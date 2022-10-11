Стремоусов: в Херсонской области отбили попытки ВСУ прорвать оборону

Украинские войска также пытались нанести ракетный удар по Антоновскому мосту.

В Херсонской области отбили попытки украинских войск прорвать линию обороны. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью ВСУ пытались прорвать оборону в направлении Херсона, однако их атаки были отбиты. Он отметил, что сейчас в городе спокойная обстановка. Также Стремоусов сообщил о попытке нанести ракетный удар по Антоновскому мосту, которая была отражена системами ПВО.

Ранее Стремоусов заявил, что все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов