Стремоусов: итоги референдума по статусу Херсона дадут старт новому отсчету времени

Глава администрации региона провел встречу с жителями Голой Пристани.

Итоги референдума по статусу Херсонской области дадут старт новому отсчету времени. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

На встрече с жителями Голой Пристани он заявил, что референдум о вхождении области в состав РФ должен пройти. Стремоусов подчеркнул, что определение на референдуме закрепит статус Херсона, в котором Россия "никогда отсюда не уйдет".

Он поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени. Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области

Ранее мы сообщали, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов