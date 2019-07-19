Страшная неизвестная болезнь увеличила лицо мужчины в 3 раза

Семья заболевшего очень бедная и не может позволить обследование и лечение 56-летнего мужчины.

Неизвестная болезнь увеличила лицо филиппинца почти в 4 раза.

Сообщается, что впервые ныне 56-летний мужчина почувствовал недомогание 3 года назад. Он жаловался на покраснение носа и слезящиеся глаза. Мужчина обратился к местным медикам, которые поставили ему диагноз синусит и выписали лекарство. Лечение не помогло, а становилось только хуже. Местные лекари посоветовали больному обратиться в столичную клинику, но семья бедная, и не может позволить обследование и лечение.

Последний раз мужчина обращался за помощью к медицине в 2018 году. Сейчас его лицо совершенно обезображено, увеличившись примерно в 3 раза. Он ослеп и вынужден был бросить работу плотником. Его молодые дети взяли на себя ответственность по зарабатыванию средств и уходу за отцом. Семья надеяться, что прочитав в новостях их печальную историю, им помогут.

Ранее Piter.TV рассказывал историю жуткой болезни женщины в Таиланде, у нее болезнь вызвала аномальный рост грудей.

Видео и фото: Viral Press