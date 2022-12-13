Страны G7 изложат общий подход к касающимся Китая вопросам

Джейк Салливан рассказал о темах, которые лидеры G7 обсудили в Хиросиме.

Политические лидеры стран "Большой семерки" (G7), участвующие в саммите в японском городе Хиросиме, изложат в совместном заявлении принципы их общего подхода к касающимся к КНР вопросам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от Белого дома сделал советник американского президента Джейк Салливан. Чиновник добавил, что говорит о теме экономической безопасности и защите технологий. В итоговом документе страны-участницы определят ключевые элементы, по которым все придерживаются позиций в сотрудничестве с Китаем.

В связи с этим лидеры G7 также выступят сегодня с заявлением о нашем общем подходе, согласованном подходе относительно того, что касается КНР.... Джейк Салливан, советник Байдена

Сотрудник Белого дома добавил, что в тексте документа будет говориться о том, что G7 стремимся к сотрудничеству с Китаем в сферах, представляющих взаимный национальный интерес, а над имеющимися проблемами будет проведена работа по ряду областей. Джейк Салливан пояснил прессе, что речь идет об "устранении рисков, а не о размежевании".

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News