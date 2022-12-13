Белый дом: США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине F-16 Falcon

Джейк Салливан оценил поддержку Западом ВВС Украины.

Американская администрация при президенте Джо Байдена и международные союзники по мере обучения украинских пилотов полетам и использованию боевых самолетов F-16 в предстоящие месяцы решат о том, кто поставит эту авиацию киевскому режиму в качестве военной помощи от коллективного Запада и в каком количестве. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами на полях саммита G7 в Японии сделал советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник пояснил, что коллеги перешли в Хиросиме к обсуждению темы укрепления Военно-воздушных сил Украины по долгосрочной приверженности Запада на самооборону ВСУ.

По мере того, как будет разворачиваться обучение, в предстоящие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько. Джейк Салливан, советник Байдена

Ранее американский телеканал CNN проинформировал зрителей о том, президент США Джо Байден уведомил политических лидеров "Большой семерки" о том, что Вашингтон поддержит меры союзниковпо обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе на самолетах F-16.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News