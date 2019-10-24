Стриминговый сервис будет включать равное количество контента от всех стран-участниц.

Страны БРИКС могут создать собственную альтернативу Netflix. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на издание Globo. В агентстве уточнили, что обсуждение состоялось на уровне общения министров Бразилии и Китая. Свои инициативы предложили глава ведомства по делам гражданского общества Осмар Терра и представитель Минкульта КНР.

Наполнение контентом такого сервиса будет осуществляться на паритетных началах всеми участниками. Каждое государство получит возможность наполнять ресурс 20% от общего объема контента. Проект решит проблему местных кинематографистов, которые не могут найти площадки для демонстрации работ.

Средства на создание проекта дипломаты надеются привлечь из Нового банка развития (банка БРИКС). К созданию хотят привлечь китайского аудиовизуального производителя China Media Group, который является крупнейшим в стране.

Напомним, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ранее руководитель Госфильмофонда Николай Малаков выступил с подобным предложением. Он заявил о необходимости развития облачного хранилища с копиями киноархивов стран БРИКС.

Ранее Piter.tv писал о том, что Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма "321-я сибирская".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Top Story