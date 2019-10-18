Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма "321-я сибирская"

Американцы помогут российскому режиссеру качественно доработать картину до выхода в прокат.

Paramount Pictures поможет доработать бурятский фильм "321-я Сибирская". Об этом заявил режиссер картины Солбон Лыгдэнов. Он разместил в соцсети обращение к зрителям, которые ждут выхода первой части работы, которая получила название "Братья".

Согласно информации от эксперта, возникла необходимость дополнительных работ перед выпуском кино в широком прокате.

Съемки уже закончили, мы собрали материал, как бы там ни было. Это огромные расходы, огромный проделанный труд. По монтажу мы собрали даже две части и готово уже на сериал заявил спикер

Россиянин добавил, что ему поступило предложение из Голливуда о помощи в выпуске первой части картины. Иностранцы займутся цветокоррекцией, компьютерной графикой, звуком, озвучкой и красивой картинкой. Однако иностранцы обещали не вмешиваться в сценарную, содержательную и художественные части фильма.

В результате выход картины решили перенести на весну 2020 года. В дальнейшем также запланирован выпуск режиссерской версии, а после нее - сериала. Сейчас ведутся переговоры с HBO и Netflix.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Бурятии на границе задержали шамана, который шел "изгонять Путина".

Фото: Вконтакте/Солбон Лыгдэнов

Видео: YouTube/В Рейтинге, Вконтакте/Солбон Лыгдэнов