В Бурятии на границе задержали шамана, который шел "изгонять Путина"

Шаман идет в Москву пешком, с собой на тележке он везет печку, одежду, юрту и провиант.

На границе Бурятии с Иркутской областью полицейские задержали шамана Александра Габышева, который назвал президента России злым духом и шел изгонять" его из Кремля. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на одного из сопровождающих шамана.

За Габышевым приехали два автобуса с полицией, его увезли в сторону Улан-Удэ. По данным СМИ, на шамана могут завести уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). В пресс-службе МВД по Республике Бурятия сообщили о задержании на трассе мужчины, но фамилию его не указали.

Шаман идет в Москву пешком, с собой на тележке он везет печку, одежду, юрту и провиант. Он планировал дойти до столицы России в 2021 году. Такой поход он начинал еще в прошлом году, в его планах было рассказать Путину, как люди живут в России.

В пути к Александру Габышеву примыкают другие люди. Некоторые на время, некоторые идут вместе с ним постоянно.

Ранее очередного шамана заметили на Загородном проспекте.

Видео: YouTube/ Александр Габышев Шаман