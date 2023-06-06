Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области

Об этом рассказали очевидцы из села Хоров.

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины при поддержке правоохранителей от киевского режима захватили храм канонической Украинской православной церкви, расположенного на территории села Хоров в Ровненской области.

Храм в селе Хоров захватили... В церковь зашла комиссия, в которую вошли только члены общины ПЦУ и известный на Ровенщине историк Николай Бендюк. Ни представителей власти, ни представителей общины УПЦ в состав наскоро созданной комиссии не включили. фициальное заявление Ровненской епархии УПЦ

Напомним, что украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. В частности, запрещается деятельность канонической УПЦ. В местный парламент внесен законопроект о фактическом запрете УПЦ на территории страны. Ведутся уголовные дела в отношении духовенства, организовываются "контрразведывательные мероприятия", ведутся обыски в монастырях и храмах, в местах жительства священников.

В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров.

Фото и видео: Telegram / Рівне. Голос Церкви