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Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Ровненской области

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Об этом рассказали очевидцы из села Хоров.

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины при поддержке правоохранителей от киевского режима захватили храм канонической Украинской православной церкви, расположенного на территории села Хоров в Ровненской области.

Храм в селе Хоров захватили... В церковь зашла комиссия, в которую вошли только члены общины ПЦУ и известный на Ровенщине историк Николай Бендюк. Ни представителей власти, ни представителей общины УПЦ в состав наскоро созданной комиссии не включили.

фициальное заявление Ровненской епархии УПЦ

Напомним, что украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. В частности, запрещается деятельность канонической УПЦ. В местный парламент внесен законопроект о фактическом запрете УПЦ на территории страны. Ведутся уголовные дела в отношении духовенства, организовываются "контрразведывательные мероприятия", ведутся обыски в монастырях и храмах, в местах жительства священников.

В СНБО Украины заявили, что Киев пытаются усадить за стол переговоров.

Фото и видео: Telegram / Рівне. Голос Церкви

Теги: пцу, ровненская область, упц, хоров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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