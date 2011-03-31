Стоимость проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург озвучат в 2027 году

Цена будет зависеть от экономических факторов на момент запуска проекта, включая уровень инфляции и стоимость проезда на других видах транспорта.

Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будет объявлена в 2027 году, то есть за год до ее открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя министра финансов РФ Ирины Окладниковой.

Окладникова уточнила, что стоимость проезда будет зависеть от экономических факторов на момент запуска проекта, включая уровень инфляции и стоимость проезда на других видах транспорта. При этом, по ее словам, будет проводиться поиск баланса, при котором люди будут пользоваться этим транспортом, и модель будет интересна концессионеру.

Благодаря новой трассе путь из Москвы в Петербург будет занимать всего 2 часа 15 минут.

Ранее мы сообщили о том, что Московский вокзал в Петербурге реконструируют в рамках строительства ВСМ.

Фото: Российская академия транспорта