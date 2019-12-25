  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стоимость нефти Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 2018 года
Сегодня, 9:02
89
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Стоимость нефти Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 2018 года

0 0

Цена WTI выросла до 75 долларов за баррель.

Согласно данным торгов, стоимость нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года.

Так, на 07:52 мск цена фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре выросла на 1,2%, до 79,03 доллара, а с поставкой в декабре - на 1,14%, до 78,11 доллара.

До 75 долларов за баррель выросла стоимость нефти марки WTI. Однако немного позже цены опустилась ниже этой отметки.

Ранее мы писали, что в России вырос спрос на съемное жилье. 

Фото: pixabay 

Теги: американская нефть wti, баррель нефть brent
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии