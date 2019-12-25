Стоимость нефти Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 2018 года

Цена WTI выросла до 75 долларов за баррель.

Согласно данным торгов, стоимость нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года.

Так, на 07:52 мск цена фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре выросла на 1,2%, до 79,03 доллара, а с поставкой в декабре - на 1,14%, до 78,11 доллара.

До 75 долларов за баррель выросла стоимость нефти марки WTI. Однако немного позже цены опустилась ниже этой отметки.

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