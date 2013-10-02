Стоимость газа в Европе снижается после нескольких рекордов

Цена поднималась выше 900 долларов за тысячу кубометров.

В Европе стоимость газа стала резко снижаться после нескольких рекордов. Такие данные приводятся на лондонской бирже ICE.

Так, по данным на 16 сентября цены октябрьского фьючерса составила 749 долларов за одну тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах

Напомним, что 15 сентября стоимость газа в Европе составляла более 900 долларов, однако позже цена снизилась до 800 долларов за тысячу кубометров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запуск "Северного потока – 2" сбалансирует ценовые параметры на газ в Европе.

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