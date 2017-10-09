Стимпанк, или ПАРаллельная реальность

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В галерее "Рацио-Арт" открылась яркая и представительная выставка стим-панка. Известные питерские художники Виктор Григорьев, Андрей Сикорский, Александр Антропов и многие другие презентовали движущиеся, светящиеся, жужжащие объекты: роботов, рыб, паровозов, механических насекомых и животных... Есть даже очаровательная "девушка-инсектоид".