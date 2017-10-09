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Стимпанк, или ПАРаллельная реальность

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В галерее "Рацио-Арт" открылась яркая и представительная выставка стим-панка. Известные питерские художники Виктор Григорьев, Андрей Сикорский, Александр Антропов и многие другие презентовали движущиеся, светящиеся, жужжащие объекты: роботов, рыб, паровозов, механических насекомых и животных... Есть даже очаровательная "девушка-инсектоид".

 "Стимпанк, или ПАРаллельная реальность" Открытие выставки на Фонтанке, 119 авторская программа АРТЛИКБЕЗ № 74 арт-гид: Вячеслав Корнев, музыка: Alan Parsons project арт-операторы: Андрей Кузькин, Игорь Борисов Санкт-Петербург, 3 октября 2017 #арт #искусство #питер #СПб #артликбез #киноликбез #art

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Теги: артликбез , киноликбез , стимпанк
Категории: Арт-репортажи

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