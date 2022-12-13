Стенды на ПМЭФ и саммит Россия-Африка оформят за 100 млн рублей

Начальная цена лота составляла 134,1 млн рублей.

Комитет по госзаказу Петербурга определил победителя тендера на создание стендов для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и саммита Россия - Африка. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, контракт заключили с ООО "Лира" за 100,7 млн рублей.

Напомним, что начальная цена лота составляла 134,1 млн рублей. За прошлый год на оформление стендов затратили чуть больше 63 млн рублей.

Первоначально госзакупка оценивалась в 89,6 млн рублей, однако была отозвана в связи с жалобой компании "Мейк".

Ранее стали известны даты проведения ПМЭФ и саммита Россия – Африка.

Фото: Piter.TV