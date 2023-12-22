Стартовало устройство свай для строительства моста на Русановской улице

После реконструкции пропускная способность магистрали увеличится в 1,5 раза – до 14 тыс. машин в сутки.

В Невском районе Петербурга продолжается строительство моста через реку Утку. Накануне специалисты начали забивку свай в основание железобетонной переправы, передает пресс-служба Смольного 7 марта.

Для двух новых опор моста установят 40 железобетонных свай высотой 10 метров. Помимо этого, планируется очищение и укрепление русла реки габионами – объемными сетчатыми конструкциями из металлической проволоки, наполненными камнями. Переправа будет четырехполосной.

Ранее Русановская улица не отвечала потребностям растущего микрорайона, не справлялась с потоком автомобилей, а пешеходы жаловались на отсутствие тротуаров. Именно поэтому было принято решение перестроить улицу.

После реконструкции пропускная способность магистрали увеличится в 1,5 раза – до 14 тыс. машин в сутки.

Ранее мы рассказывали о том, что конкурс на строительство Большого Смоленского моста объявили в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного