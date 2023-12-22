Мост на Русановской улице начали строить в Петербурге

Для безопасного движения пешеходов создан тротуар, отделенный от проезжей части железобетонным ограждением.

Строительство Русановской улицы продолжается в Невском районе. Подрядчик начал строительство железобетонного моста через реку Утку, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Старый мост был полностью разобран. Для комфортного проезда жителей была построена временная переправа, на которую открыли движение транспорта в начале января. Для безопасного движения пешеходов создан тротуар, отделенный от проезжей части железобетонным ограждением. На участке строительства, начиная от Новосаратовской улицы и до поворота к жилому комплексу "Приневский", уже до зимы был уложен нижний слой дорожного покрытия. Это позволило жителям легко подъезжать к своим домам. Также были обустроены освещение и перестроена канализация.



На участке, примыкающем к Октябрьской набережной, были перестроены водопроводные сети, а на будущем участке до внутриквартального проезда продолжают устраивать ливневую канализацию. Также выполняется выемка грунта для укладки дорожного основания и готовятся работы по перестроению теплосетей. Строительство Русановской улицы осуществляется в рамках развития улично-дорожной сети Невского района и обеспечения доступности жилой и общественно-деловой застройки. Работы по завершению строительства планируется окончить в текущем году.

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Фото: Правительство Петербурга