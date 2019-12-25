Для выступления на "Алых парусах" ищут молодых исполнителей

Первый этап кастинга продлится до 19 мая.

Организаторы ежегодного фестиваля выпускников "Алые паруса" объявили кастинг на участие в концерте. Молодые творческие коллективы и исполнители от 16 до 30 лет смогут выступить на одной сцене со звездами. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Принять участие в кастинге может любой желающий. Первый этап отбора продлится до 19 мая. Понравившиеся жюри артисты смогут показать себя во втором этапе, который состоится 3 и 5 июня. Победители получат право выступить в гала-концерте "Алых парусов". Отбор идет по направлениям песни, танца и смешанных жанров. Кроме того, ищут ведущего шоу.

Праздник выпускников "Алые паруса-2020" был признан лучшим в мире и получил пять призов премии Global Eventex Awards. В этом году мероприятие пройдет офлайн.

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