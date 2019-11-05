Старшину ВМС США захотели посадить на 64 года за передачу военных тайн России

Чарльз Биггс передавал информацию, составляющую военную тайну, иностранцам.

Старшину Военно-морских сил США захотели посадить на 64 года за передачу военных тайн России. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники. Эксперты объяснили, что обвинение предъявлено Чарльзу Биггсу. Ранее мужчина был арестован по подозрению в передаче военных тайн иностранцам.

Американский суд поместил военного под стражу, так как побоялся того, что подозреваемый может скрыться от правосудия. В пресс-службе ВМС США добавили, что кроме тюремного заключения обвиняемому грозит увольнение со службы за неподобающее поведение, а также штрафы.

Напомним, что следствие считает, что Бриггс в январе 2019 года из служебного компьютера извлек информацию, которая касается национальной обороны. Сведения он получил на авиабазе Оффутт в штате Небраска. В настоящее время неизвестно, какие именно данные передал американец гражданину РФ. В деле также фигурирует гражданин Италии. Предположительно, сведения касаются данных за октябрь 2018 года по январь 2019 года.

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