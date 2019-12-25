В Москве за шпионаж арестовали бывшего украинского футболиста

Он играл в таких футбольных клубах как "Таврия", "Торпедо", "Дружба".

В Москве арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Его подозревают в шпионаже в пользу Киева. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что данным делом занимается ФСБ. Сотрудники службы подтверждают причастность Василенко к совершению преступления. Сейчас он находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение.

Василий Василенко родился на Украине в 1967 году. Он играл в таких футбольных клубах как "Таврия", "Торпедо", "Дружба".

Ранее ФСБ перехватила курьеров с 55 килограммами "клубных" наркотиков.