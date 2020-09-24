Станция метро "Девяткино" вновь открыта на вход и выход

Станцию открыли спустя 14 минут.

Станция метро "Девяткино" в Петербурге вновь открыта на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Станцию открыли спустя 14 минут. Напомним, ранее стало известно, что "Девяткино" закрыта на вход. Станцию закрыли в 22:20 по техническим причинам. Однако в настоящий момент так и неизвестна причина закрытия станции.

Ранее мы писали, что с 18 октября петербуржцы смогут купить "Подорожник" с особым дизайном. В 2021 году исполняется 10 лет проездной карте "Подорожник", которую активно используют петербуржцы как в метро, так и в наземном транспорте. С понедельника в кассах метро будет продаваться "Подорожник" с юбилейным дизайном. Тираж карт будет ограничен.

Фото: Piter.tv