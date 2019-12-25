Стало известно состояние пилота рухнувшего вертолета Ми-2

Выживший член экипажа Ми-2 находится в крайне тяжелом состоянии.

Стало известно состояние пилота рухнувшего российского вертолета в Ростовской области. Журналисты из РЕН ТВ сообщили, что выживший летчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. На телеканале уточнили, что погибшим членом экипажа Ми-2 является бортовой механик судна. В общей сложности на борту находились два человека.

В настоящее время на месте крушения вертолета работает следственная бригада из управления на транспорте. Специалисты считают предположительной причиной падения вертолета отказ двигателя. В результате Ми-2 разбился в поселке Кирсалово во время обработки рисовых полей. Воздушное судно жесткой приземлилось у берега водоема.

Пострадавшего в ЧП с вертолетом в Ростовской области госпитализировали.