Стало известно, сколько кабанов обитают в Петербурге и Ленобласти

По словам местных жителей, животные все чаще заглядывают в населенные пункты и пугают людей.

В лесах Ленобласти водится около 1,5 тыс. кабанов, а в Петербурге - всего 22 особи. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира "Невским Новостям".

По словам местных жителей, животные все чаще заглядывают в населенные пункты и пугают людей. Так, стадо диких кабанов на прошлой неделе пришло на картофельное поле около поселка имени Свердлова и пагубило урожай.

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