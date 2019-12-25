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Стало известно, сколько кабанов обитают в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 19:15
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Стало известно, сколько кабанов обитают в Петербурге и Ленобласти

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По словам местных жителей, животные все чаще заглядывают в населенные пункты и пугают людей.

В лесах Ленобласти водится около 1,5 тыс. кабанов, а в Петербурге - всего 22 особи. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов  животного мира "Невским Новостям".

По словам местных жителей, животные все чаще заглядывают в населенные пункты и пугают людей. Так, стадо диких кабанов на прошлой неделе пришло на картофельное поле около поселка имени Свердлова и пагубило урожай.

Ранее на Piter.tv: оставшегося без матери лосенка доставили в приют под Волосово.

Фото: pixabay

 

Теги: животные, кабаны в спб и ленобласти, комитет по охране, природа
Категории: Лента новостей,

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