Стало известно, почему пожилые люди более чувствительны к холоду

Все дело в иммунных клетках.

Американские ученые провели исследование и выяснили, что чувствительность к холоду пожилых людей связана с уменьшением иммунных клеток, которые отвечают за восстановление температуры тела в холодное время. Статья была опубликована в журнале Cell Metabolism.

Отмечается, что эти клетки хранятся в подкожном жире. Известно, именно на нем завязана терморегуляция животных. Однако с возрастом иммунных клеток становится меньше и по этой причине люди становятся более чувствительны к холоду.

Для того, чтобы это выяснить ученые проанализировали жировые ткани. Ученых заинтересовало расположение клеток, которые в основном находятся в участках, подверженных патогенам, находятся в жировой ткани. Выяснилось, что в жире находятся иммунные клетки, которые поддерживают температуру тела. Речь идет про лимфоидные клетки второго типа (ILC2).

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