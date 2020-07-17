Сирийские СМИ сообщили о пострадавших российских военных.

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции. Об этом сообщили журналисты местного новостного курдского агентства ANHA. В СМИ добавили, что инцидент произошел на территории Сирии из-за атаки беспилотника.

В агентстве опубликовали снимок, на котором заснят мужчина славянской внешности с перебинтованным бедром. Ему помогает идти человек с бронежилетом, напоминающим российское снаряжение. Рядом с ними идет еще один мужчина. Он одет в экипировку российского солдата. В Syrian Observatory For Human Rights рассказали, что один из пострадавших был водителем машины.

В издании SOHR уточнили, что на военных из РФ напали около координационного центра России и "Демократических сил Сирии" (ДСС), расположенного в населенном пункте аль-Дарбасия провинции Хасеке. Этот пункт находится на северо-востоке границе Сирии и Турции.

Сирийские военные перекрыли проезд военному патрулю США на севере Хасеке.

Видео: TG / Военный обозреватель