ФНПР празднует свое 30-летие.

Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе. Об этом глава Министерства труда сообщил в рамках выступления на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею организации. Антон Котяков объяснил, что правки в документе будут касаться дистанционной работы населения и трудовой мобильности.

Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. При этом основная наша задача - сохранение прав наших работников Антон Котяков, министр труда

По словам чиновника, Минтруд совместно с ФНПР проанализируют итоги эксперимента по введению электронного документооборота. Котяков заметил, что перед ними стоит новый этап сотрудничества, который определит вектор приложения усилий на 2021-2023 года.

Совместная работа с социальными партнерами в рамках этого соглашения будет играть самую существенную роль в достижении национальных целей развития нашей страны Антон Котяков, министр труда

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда.