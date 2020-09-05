Антон Котяков сообщил, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Решение Минтруд примет на следующей неделе.

Антон Котяков сообщил, что окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году пока нет. Об этом министр труда и социальной политики заявил в интервью для ТАСС.

У нас еще нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году. У нас будет на следующей неделе ряд совещаний, на которых это будет обсуждаться Антон Котяков, министр труда России

Напомним, что согласно российскому законодательству, размер МРОТ на следующий год рассчитывается по размеру прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года. В 2020 году показатель составил 12 тысяч 392 рубля.

России предрекли пик безработицы в августе и сентябре.

Видео: kremlin.ru