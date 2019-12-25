Также в ФНПР предложили разделить понятия "удаленной" и "дистанционной" работы.

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на проект соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023. Туда предлагается включить пункт о минимальной сумме оплаты за час работы.

Отмечается, что с таким предложением выступил кабинет министров. При этом в Минтруде подчеркнули, что новая норма должна дополнять МРОТ и не снижать гарантии, которые обеспечены работникам.

Сейчас соглашение обсуждается.

Также в ФНПР предложили разделить понятия "удаленной" и "дистанционной" работы. Первому даже предлагают посвятить отдельную статью в Трудовом кодексе.

Ранее Антон Котяков сообщил, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет.