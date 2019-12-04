Стало известно о договоренностях Байдена и Путина по Украине

Джо Байден подтвердил приверженность США территориально целостности Украины.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос Украины. По его словам, лидеры двух стран договорились поддерживать дипломатические отношения. Он отметил, что признание Минских соглашений уже можно назвать так называемым прорывом.

Байден считает, что исполнение соглашений поможет стать началом для урегулирования конфликта в Украине. Американский лидер также отметил, что подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета Украины, а также территориальной целостности страны.

Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений, — сказал Байден.

Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что единственное обязательство России перед Ураиной - способствовать выполнению Минских соглашений. Путин также отметил, что тему Украины они с Байденом обсуждали, не очень подробно. На встрече также затрагивалась тема возможного вступления Украины в НАТО.

Видео: YouTube / Россия 24