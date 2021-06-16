Путин о переговорах с Байденом: тема Украины затрагивалась

Однако обсуждалась она не очень подробно.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ –США в Женеве заявил, что проблематика Украины на встрече с американским лидером Джо Байденом обсуждалась. По словам президента, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на востоке Украины должны лежать минские соглашения.

Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Украины обсуждался, но не очень подробно.

Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения, - сказал он.

По словам Путина, "мазком" затрагивалось во время встречи с Байденом и возможное вступление Украины в НАТО.

Путин также заявил на пресс-конференции, что на переговорах с Джо Байденом не было никакой враждебности. Российский лидер отметил, что их позиции во многом расходятся, но разговор был конструктивным.

Видео: kremlin.ru