Путин назвал единственное обязательство России перед Украиной

Речь идет о Минских соглашениях.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве заявил, что способствовать выполнению Минских соглашений – единственное обязательство России перед Украиной.

Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Байден согласен с тем, что Минские соглашения должны лежать в основе урегулирования на юго-востоке Украины.

По словам президента, в первую очередь, согласно документу, необходимо представить предложения по политической интеграции Донбасса в правовую систему Украины. Путин напомнил, что в ноябре 2020 года делегация из Украины представила предложения по реализации этих соглашений.

На пресс-конференции Пктин сказал, что на переговорах с Джо Байденом затрагивалась тема Украины, но говорили о ней не очень подробно.

Видео: kremlin.ru