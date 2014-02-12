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Путин назвал единственное обязательство России перед Украиной

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Речь идет о Минских соглашениях.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве заявил, что способствовать выполнению Минских соглашений – единственное обязательство России перед Украиной.

Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Байден согласен с тем, что Минские соглашения должны лежать в основе урегулирования на юго-востоке Украины.

По словам президента, в первую очередь, согласно документу, необходимо представить предложения по политической интеграции Донбасса в правовую систему Украины. Путин напомнил, что в ноябре 2020 года делегация из Украины представила предложения по реализации этих соглашений.

На пресс-конференции Пктин сказал, что на переговорах с Джо Байденом затрагивалась тема Украины, но говорили о ней не очень подробно. 

Видео: kremlin.ru

Теги: вопрос украины, встреча путина и байдена, минские соглашения
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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