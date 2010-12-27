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Названы участки, где с 11 ноября перекроют движения для автомобилей
Сегодня, 12:33
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nadiputintseva
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Названы участки, где с 11 ноября перекроют движения для автомобилей

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Водителям Петербурга придется тщательнее продумывать свой маршрут с 11 ноября из-за новых ограничений движения по ряду улиц города

С 17 ноября в связи с прокладкой электрокабеля будет затруднен проезд по проспекту Александровской Фермы у Софийской улицы.

До 19 ноября нельзя будет проехать по нечетной стороне площади Культуры по улице Бабушкина до улицы Ткачей. В это же время будет перекрыта часть дроги на перекрёстке Крупской и Бабушкина.

Также с 13 по 17 ноября на Бабушкина ограничат проезд от улицы Ткачей и до Ольги Берггольц. В это время там будут прокладывать газопровод.

Из-за строительства моста через Малую Неву недалеко от острова Серный установят ограждения с 11 по 30 апреля 2018 года на некоторых участках Уральской улицы. Проезд не будет осуществляться от Железнодорожной до набережной реки Смоленки. Отмечается, что перекресток с Железнодорожной улицей также будет закрыт.

На Петроградской набережной до 19 ноября будут прокладывать канализацию, в связи с чем проезд будет закрыт. Также аналогичные работы будут проводиться с 11 по 20 ноября по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до Черкасова. 

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Теги: дорожные новости , новости спб , ограничение движения
Категории: Новости СПб

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