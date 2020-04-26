Стало известно, когда Путин снова обратится к россиянам из-за коронавируса

Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стало известно, когда в ближайшее время президент России Владимир Путин может обратиться к россиянам с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с коронавирусом в стране. Предполагается, что это будет на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как стало известно 26 апреля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", глава государства выступит с оценкой перспектив России в борьбе с коронавирусом с 27 апреля по 3 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не знает планов внутреннего убранства храма министерства обороны РФ. В СМИ появилась информация, что на мозаике в церкви появятся портреты Владимира Путина, Иосифа Сталина и Сергея Шойгу.

Отметим, что накануне на большом совещании с губернаторами, членами правительства и администрации президента Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами. Глава государства пообещал победить "коронавирусную заразу". Он призвал россиян пережить тяжёлый режим самоизоляции. Путин добавил, что понимает, что у большинства нарушился привычный ритм жизни.

Фото: Pixabay

Видео: совещание Президента с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России