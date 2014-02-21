Стало известно, как выглядит игра "Ведьмак 3" от первого лица

В отличие от предыдущих работ моддера, эта отличается более высоким качеством картинки.

Российский моддер под псевдонимом ExtremeDotneting опубликовал модификацию игры "Ведьмак 3: Дикая охота", позволяющую проходить квесты от первого лица.

Автор модификации рассказал, что учел все предыдущие ошибки и внес правки. Он исправил отображение мечей и арбалета, движения картинки при совершении действий и использовании инстинкта. В отличие от предыдущих работ моддера, эта отличается более высоким качеством картинки. Однако, данная версия не лишена недостатков. Моддеру не удалось доработать камеру. Она работает с ошибками в диалогах и при передвижении на лодке.

При этом, игроки теперь могут переключаться с одного режима изображения на другой. Для этого необходимо нажать буквально одну клавишу.

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Видео: Youtube/Koger Coder