Стало известно, как в Петербурге распределяется вакцина "КовиВак"

Новая партия препарата поступила в город 12 июля.

В понедельник, 12 июля, в Петербург поступила новая партия вакцины "КовиВак", которую тут же развезли по 45 городским пунктам вакцинации по 100-200 доз в каждый пункт. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 15 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что в Петербурге существует "отложенная запись" на иммунизацию данным препаратом, которую ждут более 17 тыс. человек.

Сейчас на прививку приглашают тех, кто давно ожидает своей очереди. говорится в сообщении

Также приоритетное право привиться "КовиВаком" получили медицинские работники.

В настоящий момент в Петербурге существует три препарата. Так, за сутки 1 087 425 человек предпочли вакцину "Спутник V", 27 086 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 18 789 человек привились вакциной "КовиВак".

Фото: пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга