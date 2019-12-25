Комздрав опубликовал список пунктов, где можно привиться "КовиВаком"

Препарат развезли по 45 пунктам вакцинации.

Вакцина от коронавируса "КовиВак" доступна в 45 прививочных пунктах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

В город поступила партия вакцины в количестве 8 580 комплектов доз. Препарат развезли по 45 пунктам вакцинации.

В частности, "КовиВак" есть в пункте вакцинации в больнице Боткина, в НМИЦ им. Алмазова, в поликлиниках на Костюшко и т.д.

Полный список медучреждений, где есть эта вакцина, опубликован на сайте городского Комздрава.

Фото: пресс-служба Комитета здравоохранения Петербурга