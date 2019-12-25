Стало известно, как изменится внешность человека из-за глобального потепления

Предполагается, что из-за потепления у людей повысится выработка меланина.

Ученые провели исследование и выяснили, как изменится внешность человека из-за глобального потепления. Отмечается, что у людей повысится выработка меланина. Это пигмент, который отвечает за цвет кожи, волос и глаз. Об этом пишет Sasapost.

Потепление заставляет животных менять облик, сказала биолог Сара Райдинш. Так, например, у некоторых австралийских попугаев изменился размер ключа, он увеличился на 10%. Предполагается, что из-за глобального потепления у людей увеличится выработка меланина.

Ранее мы писали, что в Минздраве заявили об эффективности существующих вакцин против штамма "омикрон".

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