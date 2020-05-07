Стало известно имя самого обедневшнго человека мира

Состояние 20 богатейших людей мира совокупно сократилось на 300 миллиардов долларов.

Стал известен самый обедневший человек мира. Его назвало агентство Bloomberg.

Это глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Сообщается, что из-за пандемии коронавируса он потерял 30 миллиардов долларов, что составляет примерно 19% от его состояния. Это максимальная сумма, которую за кризис потерял один человек.

Причина в том, что из-за пандемии почти все бутики Арно закрылись по всему миру. Это обрушило акции принадлежащей ему компании на 19 процентов.

По данным Bloomberg, состояние 20 богатейших людей мира совокупно сократилось на 300 миллиардов долларов из-за пандемии COVID-19.

Ранее Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается.

Видео: YouTube / OxfordUnion

Фото: Global Look Press