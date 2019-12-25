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Стало известно, что курильщики реже болеют коронавирусом
Сегодня, 14:12
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Стало известно, что курильщики реже болеют коронавирусом

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В ходе исследований было обнаружено два вещества, которые имитируют действие химических элементов в дыме сигарет.

Ученые из Университета Хиросимы провели исследование и выяснили, почему среди курильщиков число заражений коронавирусом меньшем. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Так, исследователи нашли два вещества, которые имитируют действие химических элементов в дыме сигарет. Эти вещества связаны с клетками млекопитающих, ингибирующих выработку белков ACE2. Эти белки в свою очередь снижают риск проникновения коронавируса внутрь клетки.

При этом ученые отметили, что курение опасно для здоровья, так как эта привычка может вызвать закупоривание сосудов.  

Ранее мы писали, что найдена формула успеха картин Ван Гога. 

Фото: pixabay 

Теги: курение, пандемия коронавируса, японские ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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