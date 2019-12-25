Стало известно, что курильщики реже болеют коронавирусом

В ходе исследований было обнаружено два вещества, которые имитируют действие химических элементов в дыме сигарет.

Ученые из Университета Хиросимы провели исследование и выяснили, почему среди курильщиков число заражений коронавирусом меньшем. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Так, исследователи нашли два вещества, которые имитируют действие химических элементов в дыме сигарет. Эти вещества связаны с клетками млекопитающих, ингибирующих выработку белков ACE2. Эти белки в свою очередь снижают риск проникновения коронавируса внутрь клетки.

При этом ученые отметили, что курение опасно для здоровья, так как эта привычка может вызвать закупоривание сосудов.

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