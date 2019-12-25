Найдена формула успеха картин Ван Гога

Было проанализировано более 800тыс. работ известных художников.

Ученые из США применили приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы для анализа более 800 тысяч работ известных художников. Таким образом исследователям удалось вывести формулу успеха картин Ван Гога и других деятелей искусства. Статья была опубликована в Nature Communications, сообщает "РИА Новости".

Ученые отметили, что у художников были периоды, когда они создавали самые значимые свои произведения. Такие периоды исследователи назвали "горячими полосами". Удалось ученым также определить закономерности, лежащие в основе таких "горячих полос" в карьерах художников.

Выяснилось, что художник тратит много лет на изучение разных стилей, а потом в его жизни наступает тот самый горячий период. Именно в этот момент создаются основные работы, по которым художник становится известен.

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