Стали известны триумфаторы кинопремии BAFTA

Большинство призов выиграла картина о Первой мировой войне.

Триумфатором ежегодной 73-й церемонии вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) стала картина "1917" режиссера Сэма Мендеса. Фильм завоевал премии в 7 из 9 категорий, где был заявлен.

"1917" получил награды за лучший фильм, лучший британский фильм, а также был отмечен за лучшие работу художника-постановщика, звук, операторскую работу и визуальные эффекты. Сэм Мендес стал лучшим режиссером в этот вечер.

"Бронзовую маску" за лучшую мужскую роль выиграл Хоакин Феникс за роль в "Джокере" Тодда Филлипса. Победу в "женской" номинации одержала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди", а награды за роли второго плана получили Брэд Питт ("Однажды...в Голливуде") и Лора Дерн ("Брачная история").

Ранее мы сообщили о том, что стали известны номинанты театральной премии "Прорыв".