Стали известны номинанты театральной премии "Прорыв"

В Петербурге объявили номинантов театральной премии "Прорыв". Она вручается театральным деятелям в возрасте до 35 лет.
Лидером по числу номинаций по итогам сезона 2018-2019 стал ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Лауреатов выберут по номинациям "Лучший режиссер", "Лучший художник", "Лучшая актриса", "Лучший актер", "Лучший исполнитель роли второго плана" и "Лучший менеджер".
Как сообщила пресс-служба премии, специальный приз Номинационного совета вручат актрисе Александре Магелатовой "за оригинальность творческого поиска".
Торжественная церемония вручения премии пройдет 27 апреля на Новой сцене Александринского театра.
Театральное событие проходит с 2008 года.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии "Оскар".
Фото: pixabay.com
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