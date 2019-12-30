Стали известны номинанты театральной премии "Прорыв"

Премия пройдет уже в двенадцатый раз.

В Петербурге объявили номинантов театральной премии "Прорыв". Она вручается театральным деятелям в возрасте до 35 лет.

Лидером по числу номинаций по итогам сезона 2018-2019 стал ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Лауреатов выберут по номинациям "Лучший режиссер", "Лучший художник", "Лучшая актриса", "Лучший актер", "Лучший исполнитель роли второго плана" и "Лучший менеджер".

Как сообщила пресс-служба премии, специальный приз Номинационного совета вручат актрисе Александре Магелатовой "за оригинальность творческого поиска".

Торжественная церемония вручения премии пройдет 27 апреля на Новой сцене Александринского театра.

Театральное событие проходит с 2008 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии "Оскар".

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