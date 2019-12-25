Стали известны причины особой заразности "омикрон"-штамма коронавируса

Ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование и выяснили причины высокой заразности COVID-штамма "Омикрон". Выяснилось, что он имеет 37 мутаций шипового белка. Это в 3,5 раза больше, чем у других вариантов, пишет Daily Mail. В Сети полное исследование еще не появилось, было выложено в виде препринта.
"Омикрон"-штамм исследователи изучали с помощью криоэлектронной микроскопии. Таким образом удалось получить снимки патогена в высоком разрешении.
Ученые заявили, что именно мутации помогают вирусу проникать в человеческие клетки.
Ранее мы писали, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19".
Фото: pixabay
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