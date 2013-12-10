Стали известны подробности обрушения балкона на Наличной

В воскресенье утром специалисты обследовали 6 балконов: их обстучали и затянули сеткой. Они отметили, что балконы находятся в аварийном состоянии, а их металлические балки коррозированы.

В воскресенье, 28 ноября, в управляющей компании "Возрождение", которая обслуживает многоквартирный дом 17 на Наличной, прокомментировали обрушение нижней части балкона, которое произошло накануне в субботу. Об этом сообщили в группе "Василеостровский район Санкт-Петербурга" со ссылкой на управляющую компанию в соцести "Вконтакте".

По словам управляющей компании, предыдущая УК "Неаполис" в полном объеме так и не передала документацию по дому, "Возрождение" обслуживает здание менее года.

В воскресенье утром специалисты обследовали 6 балконов: их обстучали и затянули сеткой. Они отметили, что балконы находятся в аварийном состоянии, а их металлические балки коррозированы.

"Возрождение" продолжит противоаварийные работы, а администрация Василеостровского района будет работать с жилищным комитетом Петербурга по скорейшему включению здания в программу капитального ремонта.

Ранее на Двинской с новостройки ЖК "Панорамы залива" посыпался фасад.

Фото: Вконтакте / .Официальная страница ООО "УК Возрождение"