На Двинской с новостройки ЖК "Панорамы залива" посыпался фасад

По данным информации с официального сайта застройщика "Трест-102", строительные работы завершились в апреле этого года.

В Петербурге на Двинской улице в новом ЖК "Панорамы залива" посыпался кирпичный фасад здания. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам жильцов, фасад дома не выдерживает даже легкого прикосновения. Куски кирпичей обрушиваются на людей, фасад крошится и разваливается.

Добавим, что по данным информации с официального сайта застройщика "Трест-102", строительные работы завершились в апреле этого года. Жилой комплекс уже сдан, часть собственником уже начали ремонтировать квартиры к заселению.

С фасада на Чайковского, который не ремонтировался 116 лет, рухнул штукатурный слой. Площадь слоя составила около 0,5 метра. Место огородили специалисты ЖКС №3 Центрального района. Управляющая компания провела обследование фасада.

Фото: Piter.tv