Стали известны хедлайнеры фестиваля "Дым над водой" в Гатчине

В программе мероприятия заявлены звезды русского рока.

В субботу, 5 сентября, в Приоратском парке Гатчины в третий раз состоится фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". Музыканты оркестра "Таврический" объединятся со звездами отечественного рока, чтобы подарить зрителям музыку в новом прочтении. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, хедлайнерами станут Вячеслав Бутусов, и группа Чиж & Co. Их поддержат коллективы, исполняющие балканский и скандинавский рок. Кроме того, в шоу примут участие конкурсант проекта "Голос" Аскер Бербеков и солистка Мариинского театра Ольга Пудова.

В качестве ведущего на сцене предстанет фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.

Напомним, что музыканты исполнят каверы на композиции звезд мирового масштаба - Metallica, Scorpions, Queen, Deep Purple.

Ранее мы рассказали о том, что международный фестиваль "Балтийский кукловорот" состоится в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области