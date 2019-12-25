В Приоратском парке пройдет фестиваль "Дым над водой"

В субботу, 5 сентября, в Приоратском парке в Гатчине состоится бесплатный музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Классический рок прозвучит в исполнении областного симфонического оркестра "Таврический". Музыканты исполнят композиции Metallica, Scorpions, Queen, Deep Purple и многих других.
Также на сцене выступят участники шоу "Голос" и солисты Мариинского театра. Завершится мероприятие водным, огненным, песочным шоу и фейверком.
Информация о времени проведения фестиваля будет известна чуть позже.
Ранее мы рассказали о том, что гости Дня Выборга смогут получить бесплатные открытки с лосем Лосилием.
Фото: Пресс-служба администрации Гатчинского района
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все