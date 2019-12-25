Гости Дня Выборга смогут получить бесплатные открытки с лосем Лосилием

Их можно будет отправить как на месте получения, так и из дома.

В воскресенье, 22 августа, в Выборге пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня города. Все гости торжества смогут бесплатно получить новую открытку с символом 47-ого региона - лосем Лосилием. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Открытку можно будет сразу же отправить прямо в пункте получения, который разместится на Рыночной площади. Перед этим нужно будет сделать фотографию с Лосилием, написать пожелания и положить сувенир в почтовый ящик.

Также будет возможность отправить открытку из дома, воспользовавшись специально предназначенным для этого сайтом и поучаствовать в Instagram-конкурсе, выложив фотографию с символом Ленобласти и прикрепив хештеги #ПочтаРоссии и #ЛосилийПоздравляет.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжается фестиваль "Средневековые дни".

Фото: Пресс-служба "Почты России"