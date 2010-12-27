Согласно планам строительства, павильон появится на 11-й линии Васильевского острова между домами № 34 и № 40.

В понедельник, 22 октября, стали известны детали размещения второго вестибюля "Василеостровской" станции. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Территория проектирования расположена в Василеостровском районе Петербурга, в его юго-восточной исторической части, где сосредоточены основные объекты общественного назначения, памятники истории и архитектуры, высшие и средние учебные заведения, включая СПбГУ говорится в сообщении от ЗАО "Институт Трансэкопроект"

Согласно планам строительства, павильон появится на 11-й линии Васильевского острова между домами № 34 и № 40.

Отметим, что в зону застройку попали исторические помещения такие, как дом Заварзиных и дом бенигсена на 12-й линии, а таже здание, где до Революции располагались Высшие женские курсы. Однако, в документации заявлено, что "памятники архитектуры находятся вне границ размещения вестибюля".

Обществнность опасается, что для возведения вестибюля эти постройки могут быть снесены.

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Фото:У метро Василеостровская/вк