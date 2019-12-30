Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10

Смартфон появится в продаже в первом квартале этого года.

Стало известно, когда смартфон Xiaomi Mi 10 появится в продаже. Ожидается, что устройство можно будет купить уже в первом квартале этого года. По предварительным данным, презентация линейки состоится 10-11 февраля, а продажи начнутся спустя пару дней после официального релиза. Об этом пишет Mydrivers.com, ссылаясь на слова генерального директора компании-разработчика Лэй Цзюня.

Xiaomi Mi 10 будет работать на базе топового процессора Snapdragon 865. Новинка получит 6,57-дюймовый AMOLED дисплей и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Объем оперативной памяти составит 12 Гб, флеш-памяти – 256/512 Гб в зависимости от комплектации.

Ранее мы писали, что в сети опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro.

Видео: YouTube / TechDroider