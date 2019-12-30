В сети опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro с обеих сторон покрыт стеклом, а в его основу встроили металлическую раму.

Сегодня в сети появились первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп. Инсайдер выложил их в Twitter.

Xiaomi Mi 10 Pro с обеих сторон покрыт стеклом, а в его основу встроили металлическую раму. Смартфон оснащен разъёмом 3,5 мм для наушников и сразу четырьмя камерами с основным модулем на 108 Мп. Частота дисплея – 120 Гц. У устройства уже будет поддержка 5G.

Презентую модель уже 11 февраля, а в продажу она поступит 14 февраля.

Ранее Xiaomi Mi 10 впервые показали вживую.

Фото: Twitter/ Mukul Sharma‏

Видео: YouTube/ TechDroider